Estado de saúde de idosa atropelada em Coronel Bicaco é grave

O estado de saúde da idosa que foi atropelada por um motociclista no começo da tarde desta segunda-feira (04), na ERS-317, proximidades do Bairro Faxinal em Coronel Bicaco, é grave. O atropelamento aconteceu logo após o meio-dia e a vítima foi socorrida por equipe de resgate do SAMU.

A mulher sofreu fratura exposta e traumatismo craniano. No final da tarde desta segunda-feira, ela está na sala de cirurgia do Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.

A idosa teve de ser entubada e, após a cirurgia, será levada direto à UTI da casa de saúde.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

