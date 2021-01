Assaltantes roubam camionete e armas em propriedade rural de Coronel Bicaco

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil e a Brigada Militar estão mobilizadas em busca de pistas sobre o paradeiro de quatro assaltantes que atacaram uma propriedade rural, no interior de Coronel Bicaco, no início da manhã desta segunda-feira (04).

Por volta de 8h, a propriedade de Cleomar dos Santos Barcelos, na localidade de Sítio Mairoza, foi invadida por pelo menos quatro indivíduos, que roubaram uma camionete Toyota Hilux, de cor cinza, cinco armas de fogo (quatro espingardas e um revólver), além de R$ 700,00.

De acordo com a Polícia Civil, no momento da ação somente a esposa e o filho de 7 anos, do proprietário, estavam em casa.

Os assaltantes teriam chegado ao local a pé e encapuzados, e fugiram do local com a camionete roubada. Não houve agressão física, porém, mulher e filho tiveram as mãos amarradas.

Para o delegado de polícia, Vilmar Alaídes Schafer, os assaltantes visavam também defensivos agrícolas, que estão armazenados na propriedade.

A família compartilhou em suas redes sociais uma foto da camionete levada, e pede informações sobre qualquer pista. O veículo tem placas: IWG 5820.

Polícia Civil e Brigada Militar seguem atuando em conjunto neste caso, a partir de novas diligências e investigações.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

