Transformador de 107 toneladas cai de carreta na BR-470 e compromete o trânsito na rodovia

A queda de um transformador sobre a pista da BR-470 causa congestionamentos e complica o trânsito na rodovia na manhã desta segunda-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h30min deste domingo (3) no Km 123, em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí e envolveu uma estrutura de pelo menos 107 toneladas.

O trânsito no local está em meia pista, o que causa ao menos 12 quilômetros de congestionamento ou trânsito lento no trecho do Alto Vale da rodovia federal. Ainda segundo a PRF, será necessário interditar totalmente a BR-470 no local para a remoção da estrutura. O início do serviço está previsto para 10h30min e deve se estender até as 12h.

Ninguém ficou ferido e nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

Conforme o chefe do Núcleo de Comunicação da PRF, o inspetor Adriano Fiamoncini, a carga não poderia transitar durante este horário na rodovia federal e os envolvidos serão autuados e responsabilizados.

