Sede do CRAS de Tenente Portela é arrombada e tem aparelhos furtados

Compartilhar Pin 0 Compart.

A sede do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, localizada na Rua Luis Carlos Schepp, no Centro de Tenente Portela, foi alvo de furto. Na manhã desta segunda-feira, 04, os servidores quando compareceram para o início das atividades constataram que uma porta havia sido arrombada. A local dá acesso a cozinha e está situada nos fundos do prédio.

Levantamento inicial apontou que foram furtados um aparelho televisor de 32 polegadas; um notebook da marca ACCER; um aparelho liquidificador, de cor prata, e um aparelho celular da marca Motorola.

O CRAS é um órgão vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social. A titular da pasta, Rosangela Fornari, seguindo orientações da assessoria jurídica, determinou que fosse registrado um boletim de ocorrência, o que foi feito ainda na manhã desta segunda-feira. O CRAS estava fechado deste às 13 horas da última quarta-feira, 30. Rosangela lamentou o ocorrido e espera que a o fato seja elucidado pela Polícia Civil.

Curtir isso: Curtir Carregando...