Primeira reunião do prefeito de Tenente Portela com o secretariado

AGENDA COMEÇOU CEDO: PREFEITO E VICE REALIZAM PRIMEIRA REUNIÃO COM O SECRETARIADO

O primeiro dia útil de trabalho do novo governo municipal começou cedo. Às 7 horas desta segunda-feira, 04, o prefeito de Tenente Portela Rosemar Sala e o vice-prefeito Leônidas Balestrin reuniram o secretariado para as ações iniciais. O prefeito solicitou empenho e comprometimento de todos com os compromissos assumidos com a comunidade.

Sala reforçou as recomendações para que todos os gestores procurem estreitar as relações com os servidores públicos, garantir atendimento humanizado do cidadão, evitar ao máximo o desperdício de recursos e planejar as atividades de cada área. O novo mandatário portelense também determinou rigor na conferência do patrimônio público.

O vice-prefeito ressaltou a importância do trabalho coletivo. Para Leônidas Balestrin é fundamental o entendimento entre todos os secretários para que a gestão atinja seus objetivos em todas as áreas. Sala e Balestrin informaram que estes encontros de planejamento e avaliação serão frequentes ao longo do mandato.

A reunião foi objetiva, e às 7h45min todos os secretários e adjuntos já estavam em seus locais de trabalho para o primeiro contato com suas equipes.

Fotos e texto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela

