Homem desaparece nas águas do rio Turvo divisa entre Tenente Portela e Três Passos

O Corpo de Bombeiros de Três Passos confirmou o desaparecimento de um homem de 25 anos, no final da tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro, nas águas do rio Turvo, no município de Três Passos, na divisa com Tenente Portela.

A Brigada Militar comunicou o grupamento dos bombeiros por volta de 18h45min, dando conta do desaparecimento, na localidade de Molina, em trecho nas proximidades da pinguela suspensa sobre o rio.

Populares relataram aos bombeiros que no local a profundidade do rio Turvo chega a cerca de dois metros.

O homem desaparecido é Felipe Luis Wommer, de 25 anos, morador de Três Passos. Os bombeiros realizaram buscas superficiais, mas nenhum corpo foi localizdo. Novas buscas são realizadas.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

