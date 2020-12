Dentro do Jogo: Mais uma final

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Grêmio copeiro está de volta e vai a sua nona final de Copa do Brasil podendo chegar ao sexto título da competição.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Um tricolor diferente de outras decisões estava organizado defensivamente, bravo e com uma entrega sem igual de seus jogadores.

Sustentando uma marcação muito eficiente, o Grêmio soube e conseguiu amarrar o São Paulo, não deixando o adversário criar chances de gol.

Jogadores dando ótima resposta em campo, principalmente no meio com Lucas Silva, Jean Pyerre e Alisson voltando como se não tivesse saído do time.

Foi um conjunto que deu certo e confirma a impressionante força que os gremistas têm na Copa do Brasil. Isolado como clube que mais disputou uma final e podendo se tornar um dos maiores campeões do campeonato.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...