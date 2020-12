Primeiro na Câmara, depois na Prefeitura: Confira como será a posse dos eleitos em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Neste ano, solenidades ocorrerão no final da tarde e seguirão as medidas sanitárias em função da pandemia

Dois atos solenes nesta sexta-feira, 1º de Janeiro de 2021, marcarão o início do novo Governo Municipal de Tenente Portela. Primeiro, na Câmara de Vereadores e depois na Prefeitura Municipal. No Legislativo, às 17h, acontecerá a sessão de posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. O evento será restrito com a participação limitada de convidados e da imprensa. O site Portela irá realizar a transmissão do evento que poderá, também, ser acompanhado na página oficial do legislativo portelense.

Após a posse oficial, os novos mandatários do Município, Rosemar Sala e Leônidas Balestrin, se dirigirão à Prefeitura. O prefeito e o vice farão o trajeto acompanhado de apoiadores. A caminhada será feita pela avenida Redenção, em direção a sede do Governo Municipal.

Na Prefeitura, Sala e Balestrin, irão direto ao gabinete, onde serão recebidos por Clairton Carboni e Valdir Soares Machado. Os atuais prefeito e vice, transmitirão os cargos para os sucessores. Este ato que ocorrerá também será restrito. O principal motivo é evitar aglomerações em um ambiente fechado, conforme estabelecem os protocolos sanitários.

Após a assinatura da ata de transmissão, por volta das 18h30min, Sala e Balestrin participarão de uma solenidade no lado externo. A rua em frente ao paço municipal será bloqueada. Cadeiras serão disponibilizadas, com o devido espaçamento. Autoridades e representantes de segmentos e entidades foram convidadas para a cerimônia. Em função da pandemia da Covid-19, uma equipe de apoio disponibilizará álcool gel e máscaras e todas as medidas sanitárias serão adotadas.

A manifestação do novo prefeito será feita na “sacada” da Prefeitura. Durante o discurso de posse, Rosemar Sala, deverá anunciar as primeiras medidas e também assinará as portarias de designação do novo secretariado. Esta solenidade também será transmitida pelo site Portela Online ao vivo no Facebook. O município também transmitirá em sua página oficial.

O novo chefe do Executivo revelou que a intenção era promover um evento com a presença ativa da população, no entanto, isto é impossível neste momento de enfrentamento à Covid-19.

