Carro na contramão colide em carreta na BR-285, em Carazinho – Uma vítima fatal

Por volta das 17h30 desta terça-feira, 29 de dezembro, no km 338 da BR 285, em Carazinho/RS, a PRF atendeu um acidente do tipo colisão frontal envolvendo um automóvel Picanto, emplacado em Carazinho, e uma carreta Scania, emplacada em Balneário Camboriú.

Morreu no local a condutora do Picanto, de 66 anos. O caminhoneiro não se feriu. Conforme constatado pelos policiais, no momento do acidente o carro transitava na contramão.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e do IGP também estiveram no local. Houve interrupção parcial da pista e o fluxo ficou lento na rodovia.

