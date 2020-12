A interpretação do dualismo – Rabiscos do Silêncio

Compartilhar Pin 0 Compart.

O dualismo é a doutrina que admite a existência de dois princípios geralmente opostos: bem e mal, alma e espírito, frio e calor, espírito e matéria, amor e ódio, vida e morte, paz e guerra, mentira e verdade. Tudo isso faz parte das forças que fazem calar ou expandir conclusões espontâneas das interpretações da nossa consciência.

E o dualismo sempre nos acompanha como condição para saber conviver com as diferenças, mas também não nos mostrarmos indiferentes diante da postura, das escolhas que são elaboradas pela consciência, ajudando com o tempo presente a definir as oposições nas quais estivermos inseridos, pois do contrário corre-se o perigo em não aceitar as oposições da vida como se apresentam a nós.

A pessoa que sabe direcionar a sua consciência para um discernimento correto assume responsabilidades que ajudam o outro na promoção da vida, não fica perseguido com as artimanhas da mentira, exploração ou rebaixamento, mas entre o dualismo do bem e do mal, escolhe fazer o bem, que preenche o seu interior pela esperança, amor e fé.

Neste sentido a fé mostra-se como dom que precisa encontrar espaço aberto no próprio coração para poder ser trabalhada para vencer as tendências que o mundo impõe. No entanto, se faz necessário valorizar a liberdade com que possuímos e deixar de agredir o outro com pensamentos, palavras ou ações que prejudicam a sua vida. O outro não precisa de sentimentos contrários a sua liberdade.

O dualismo muitas vezes serve como condição para abertura de novas experiências num universo coberto de possibilidades. Quando nós conseguimos vencer os nossos medos e colocar os talentos ao serviço da sociedade como atitude de aproximar as pessoas dos seus objetivos, não atrapalhando o outro monitorado a sua vida, pois isso prejudica a expansão do bem e não deixa a experiência da vida ser partilhada com a convivência no amor.

Todos nós necessitamos de paz. É muito saudável para a alma, trabalhar sem murmuração, rezar conversando com Deus num diálogo amigável, se encontrar com as pessoas para copiar coisas positivas. Repousar com a transparência de um exame correto de consciência. Tudo isso não nos deixa confundidos diante dos dualismos que enfrentamos no cotidiano, mas ajuda-nos nas escolhas corretas no caminho da existência. A paz se desenvolve quando existe a conexão da compreensão entre as pessoas.

A particularidade precisa ser curada dos falsos interesses que desnorteiam a credibilidade da existência do outro. Sermos coerentes conosco sem procurar destruir as imagens das outras pessoas é essencial. A existência humana faz parte da existência divina, com a presença da matéria e espírito. Mas a matéria passa com o tempo, enquanto que o espirito ajuda-nos no bom aproveitamento desse tempo presente e diante dessas duas propriedades do dualismo encontra-se a consciência que nos conduz a presença de Deus.

Organizar a consciência pela vida é saber compreender as diferenças que existem em cada pessoa. As oposições servem para podermos mergulhar nos objetivos da nossa existência. Não para sufocar sentimentos, mas para disciplinar nosso caráter a fazer as escolhas corretas no caminho da percepção humana. E o dualismo sempre existiu, existe e existirá, o importante é saber buscar a compreensão, sem cortar direções, oportunizando as pessoas a caminhar com confiança nas interpretações corretas que a vida exige.

