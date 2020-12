Compartilhar Pin 0 Compart.

A prefeitura de Tenente Portela publicou na tarde desta terça-feira, 29, o Edital nº 003/2020, de 29 de dezembro de 2020, de divulgação da homologação do resultado final do edital de concurso cultural nº 001/2020, e também o Edital nº 003/2020, de 29 de dezembro de 2020, de divulgação da homologação do resultado final do edital de concurso cultural nº 002/2020.

Os editais na íntegra podem ser acessados pelo site da Prefeitura, clique aqui.

