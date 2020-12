Prefeito eleito de Victor Graeff morre em decorrência da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O prefeito eleito de Victor Graeff, no Norte do estado, Paulo Lopes Godoi, morreu nesta segunda-feira (28) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele tinha 54 anos e assumiria o executivo municipal pela segunda vez daqui a quatro dias.

Segundo a prefeitura, Godoi estava internado no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e tratava de um problema no quadril quando, após a realização de uma cirurgia, acabou contraindo a Covid-19. Seu quadro de saúde acabou se agravando e, nesta noite, não resistiu a duas paradas cardíacas.

“A Administração Municipal solidariza-se aos familiares, amigos e a toda a comunidade victorense”, informou, por nota, a prefeitura.

Godoi, do MDB, foi eleito com 56,85% dos votos. Foram 1.257 votos no total.

Ainda não há informações oficiais sobre os atos de velório e sepultamento.



Fonte: G1 – RS

