Marido e esposa grávida são presos transportando drogas em Cruz Alta

No final da manhã desta terça-feira, 29 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas pessoas de uma mesma família que transportavam maconha em um carro, na BR 158, em Cruz Alta.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor de um Cobalt com placas de Florianópolis/SC. O motorista, de 34 anos, tem em seus antecedentes uma condenação por um sequestro realizado em Santa Catarina. Ele viajava com a companheira, de 20 anos, que está grávida de 7 meses. Ambos são moradores de Rio Grande.

Diante dos antecedentes, do nervosismo desproporcional e das respostas desconexas do condutor, os policiais passaram para uma revista minuciosa. Ao abrirem o porta-malas do carro, encontraram 100 quilos de maconha.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à polícia civil. Eles disseram que levavam o carregamento para Rio Grande. O carro e a droga, suficiente para a produção de mais de 200 mil cigarros para consumo, foram apreendidos.

A ação representa um prejuízo superior a 150 mil reais para os traficantes. Desde o início do ano, já são quase 30 toneladas de drogas apreendidas pela PRF no Rio Grande do Sul.

