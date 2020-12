Dentro do Jogo: Missão 2020 cumprida

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dentro do G6, grupo que garante vaga para a Libertadores mostra que colorados e gremistas cumpriram sua missão, terminar 2020 entre os seis primeiros.

As expectativas eram maiores, principalmente do Grêmio, que era um dos favoritos ao título do brasileirão. Mas não iniciou bem, a equipe comandada por Renato Portaluppi demorou para decolar. E quando decolou era tarde para brigar pelo topo.

No último duelo deste ano contra o Atlético-GO mostrou o bom grupo que o Grêmio possui, mesmo jogando com reservas a equipe não perde o poder ofensivo e defensivo. O tricolor reagiu rápido para conseguir a vitória.

Depois de muita oscilação os gremistas conseguiram uma boa arrancada, fecham o ano em quinto e colado no G4, brigando por uma vaga direta.

Já o Internacional que não figurava entre os favoritos, até certa parte do campeonato o liderava com soberania. A mudança no comando técnico, modificando o estilo e sistema de jogo, bagunçou o time. Uma sequencia negativa que custou a liderança e até uma saída do G6.

O novo comandante Abel Braga demorou para conseguir colocar seu modo de jogo em prática. Só nos últimos cincos jogos a equipe voltou a ser competitiva.

Ainda falta repetir aquele ótimo jogo que fez diante do Boca, pela Libertadores. Contra o Bahia, o colorado teve domínio da partida e conseguiu a terceira vitória seguida que o garante na quarta colocação.

O ano de 2020 está terminando, mas a temporada ainda não. Grêmio e Inter tem muito que pelear para se garantir na próxima libertadores.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

