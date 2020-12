Colisão mata casal na BR -158 em Palmeira das Missões

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 10h50 desta segunda-feira (28), no km 104 da BR 158, em Palmeira das Missões/RS, a PRF atendeu um acidente do tipo colisão frontal envolvendo o automóvel Cruze, emplacado em Frederico Westphalen /RS e o caminhão Scania , emplacado em Santa Maria /RS.

Morreram no local o casal que acupava o Cruze, um homem de 64 anos e sua esposa, também com 64 anos. Ambos eram moradores de Frederico Westphalen/RS.

O condutor da Scania, um homem de 43 anos sofreu lesões graves, ele foi socorrido ao hospital da cidade de Palmeira das Missões.

Conforme constatado pelos policiais no local do acidente, o Cruze deslocava-se pela Br 158, no sentido Panambi a Seberi, tendo transitado pela pista contrária e colidido frontalmente com o caminhão. No local existe sinalização horizontal dupla continua amarela.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da Polícia Civil também estiveram no local.

