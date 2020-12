Portelenses escapam ilesos de colisão frontal na BR-386 em Fontoura Xavier

Compartilhar Pin 0 Compart.

O advogado portelense Antônio Leandro Topper, sua esposa e familiares residentes na cidade de Três Passos, escaparam ilesos após a caminhonete que estavam, uma Hilux, colidir frontalmente com um Focus de Santa Bárbara do Sul.

O acidente ocorreu, na manhã deste domingo, 27 de dezembro, no KM 258 da BR-386, nas proximidades do Parque das Tuais, em Fontoura Xavier. Os quatro ocupantes do Focus foram conduzidos ao Hospital com ferimentos graves.

Por Whatsapp o site Portela Online conversou com o advogado que disse estar voltando de uma viagem ao litoral quando um Focus teria invadido a pista contrária e atingido o veículo que conduzia. Segundo ainda Topper, todos que estavam na sua companhia na Hilux sofreram somente algumas escoriações provocadas pelo cinto de segurança.







