Mais 27 países começam a vacinar contra a Covid neste domingo

A União Europeia, composta por 27 países, começa a vacinação contra a Covid-19 neste domingo (27) em meio a uma nova onda de contaminação pelo continente. O bloco europeu encomendou 200 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela norte-americana Pfizer e pela farmacêutica alemã BioNTech.

A Comissão Europeia concedeu aprovação para o uso dessa vacina na última segunda-feira (21) e agora França, Itália, Alemanha e o demais países membros do bloco estão prontos para se juntar às nações que começaram a imunização ainda em 2020.

Outros países do continente europeu já fazem campanhas de imunização. O Reino Unido foi a primeira nação a aplicar uma vacina em sua população em 8 de dezembro. A Suíça vacinou uma senhora de 90 anos contra a doença causada pelo novo coronavírus no dia 23 de dezembro e a Sérvia teve sua primeira aplicação na véspera do Natal.

Na última semana, um total de 16 países começaram as aplicações, inclusive três da América Latina: México, Chile e Costa Rica.

A Argentina é o próximo país a iniciar a vacinação na América do Sul. O país recebeu o primeiro lote da vacina Sputnik V, fabricada pela Rússia, e pretende começar as aplicações na segunda-feira (28).

As campanhas de vacinação tiveram início ao mesmo tempo em que uma nova cepa do coronavírus causador da covid-19 foi identificada no Reino Unido, altamente contagiosa. A notícia fez diversos países passarem a barrar voos e aumentar a fiscalização de turistas por medo aumentar o número de casos.

Apesar de ser uma mutação do vírus, ainda não há indícios de que as vacinas que estão sendo aplicadas em pessoas pelo mundo perderam a eficácia. Portanto, deverão funcionar também contra essa nova mutação.

O executivo-chefe da BioNTech, Ugur Sahin, disse que a empresa está analisando se a vacina é eficiente contra a variante e espera resultados nas próximas duas semanas.

Fonte: R7

