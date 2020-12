Acidente entre dois carros deixa cinco feridos em Panambi; veja vídeo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas em Panambi, no Noroeste do estado. De acordo com a Brigada Militar, o acidente ocorreu na Avenida Konrad Adenauer por volta da 1h40 desta sexta-feira (25).

Um BMW que seguia pela Rua Érica, ao cruzar a avenida, foi atingido por um Celta. Na BMW estavam o motorista e duas passageiras e, no Celta, além do motorista, uma passageira.

Dos feridos, dois ainda estão sobre cuidados médicos. A passageira do Celta foi internada no Hospital de Panambi.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

