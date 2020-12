Dentro do Jogo: Boa vantagem

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um jogo quente, que foi bem disputado e jogado. Grêmio e São Paulo queriam largar em vantagem no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil.

A marcação forte das equipes dificultaram os ataques. O primeiro tempo foi no estilo “toma lá da cá”, chances de gols para os dois lados, mas sem perigo.

Um duelo assim aquele que não desperdiçasse tantas chances e soubesse aproveita-las sairia com a vantagem.

O Grêmio viu um São Paulo dominar a partida no começo do segundo tempo, mas esse domínio são paulino era desperdiçado no ataque.

Na melhor oportunidade que teve na partida o tricolor gaúcho não desperdiçou e marcou.

Com a vantagem de um gol o técnico Renato tratou de fechar o time, não dando espaços para os são paulinos atacar.

Foi um Grêmio guerreiro do início ao fim, mesmo oscilando na partida conseguiu se reencontrar e foi beneficiado na melhor oportunidade que criou, largando com uma boa vantagem rumo a mais uma final de Copa do Brasil.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

