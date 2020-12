Ele está junto de nós – Rabiscos do Silêncio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Quando pensamos em paz, alegria e amor de forma organizada, tudo se transforma em motivação, satisfação e cooperação. Mas quando pensamos em destruição, exploração ou ódio a vida se torna amarga, sem gosto e sabor, pois a vida é para ser vivida com práticas que produzam a unidade entre as pessoas.

Muitas pessoas sentem uma profunda dor em sua existência, vivem esquecidas em um mundo tão desigual e, sem ter a quem recorrer, se isolam da convivência social, seja por falta de oportunidades de trabalho, de estudo ou da comunhão na partilha de dignidade. Fecham-se em si mesmas. São crianças, adolescentes, adultos ou idosos, sem lar decente sentem a falta de um calor humano, que lhes dê segurança e paz.

Essas pessoas têm muito amor em suas vidas. Não estão neste mundo pelo impulso da razão, mas necessitam de uma nova chance que transforme suas convivências em um novo presépio que seja construído pela nossa inclusão. Nosso coração muitas vezes precisa ser o verdadeiro presépio aberto às vidas que passam por nós e gostariam de ter uma chance de revelar-se pela oferta de suas dificuldades.

O mundo necessita de respeito entre as pessoas. A exploração de olhares cada vez mais tóxicos está impedindo que o menino Jesus renasça em nós. Ele se faz presente como nosso presente que deixa transparecer a verdade pura, simples e honesta. Não pela fermentação da injustiça, opressão e mentira, o que impede que olhemos a dimensão da vida com alegria, sem os arranjos de falsidade.

Mostrar- se íntegro com tudo o que passa, percebendo os sinais das lágrimas de pais que muitas vezes sofrem a falta da partilha nas mesas vazias de amor é importante demais. Há também filhos que sentem a rejeição pela falta de compreensão. É fácil interpretar os fatos e acontecimentos no cotidiano, mas difícil é comprometer-se com Cristo que está junto da realidade de muitas crianças abandonadas, sem presente de paz ou de jovens sem direção, em busca compreensão.

Natal é tempo de fortalecer a fé e buscar compromissos que assegurem mudança de atitudes diante da realidade em que estamos inseridos, pois Jesus Cristo precisa ser sentido em nossos corações como alguém que caminha conosco, mostrando-nos e revelando o caminho de Deus Pai. Ele sabe nos ouvir e deposita muita confiança em nós, mas precisamos interessar-nos fazendo as escolhas corretas, não jogar desconfiança, nem confusão nas pessoas.

Neste mundo existe oferta de caminhos que satisfazem o interesse próprio e não condizem com práticas de um verdadeiro Natal. São vidas ceifadas pela violência de um aborto silenciado, nas ideias do consumismo exagerado nos vícios do corpo, elevando o número de pessoas dependentes de drogas, das comunicações que desnorteiam a convivência familiar, assassinando a harmonia do diálogo aberto a sentir a manifestação do rosto do outro.

Precisamos criar ambientes favoráveis com sinais da presença da família de Nazaré, a qual soube valorizar o amor e a compreensão, pois em lar que falta amor e entendimento facilmente entra a desintegração de sentimentos e a vida perde o sentido de ser. É preciso nutrir a nossa existência sentindo essa presença, com paz que nasce do coração e vai se projetando nas pessoas. Jesus Cristo se faz presente em cada um de nós como fonte do equilíbrio transparente. Cura nosso olhar e mostra o caminho da verdade na direção correta da vida. Saibamos comprometer-nos, reconhecendo tudo o que Ele nos ensina que com certeza a luz de Belém brilhará em nossa consciência de maneira definitiva.

