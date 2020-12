Sala manteve audiências na Capital do Estado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nesta segunda-feira, 21de dezembro, o prefeito eleito de Tenente Portela participou de importantes audiências em Porto Alegre. Acompanharam Rosemar Sala, o vice-prefeito eleito, Nide Balestrin, e o futuro secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Leonardo Siqueira. Destaque para o encontro no Palácio Piratini com o governador do Estado, Eduardo Leite.

Na Capital, a comitiva portelense participou de reuniões com o deputado federal, Lucas Redecker; com o secretário de Estado da Educação, Faisal Karam; e com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. Também foram mantidos contatos com o comando da Brigada Militar e com o gabinete do senador Lasier Martins.

“Em todas as reuniões apresentamos demandas de interesse de Tenente Portela e estreitamos a nossa relação com estas importantes lideranças do Rio Grande do Sul”, avaliou Rosemar Sala.

Confira mais fotos / Crédito: Divulgação













