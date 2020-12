Criança de apenas seis meses de vida é infectada pelo coronavírus em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.



O município de Três Passos teve oito novos casos de coronavírus confirmados, nos últimos três dias (entre sábado e segunda-feira). Um desses casos é de uma criança de apenas seis meses, do sexo feminino. Outros quatro casos são de pessoas do sexo feminino: de 17, 36, 55 e 72 anos. Três pacientes do sexo masculino também se infectaram: de 21, 37 e 63 anos de idade.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Mesmo com esses oito novos casos, também aumentou o número de pessoas consideradas recuperadas. Com isso, Três Passos está com 13 casos ativos pela doença, neste momento.

Sete pacientes ainda aguardam resultado laboratorial.

Três moradores de Três Passos estão internados no HCTP: um deles, de 56 anos, é considerado caso suspeito. Outros dois pacientes, de 27 e 79 anos, são casos confirmados de coronavírus. Os três internados estão na Ala Covid.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS (21 de dezembro)

*Atendimentos 16.469

*Hospitalizações 03

*Casos negativos 5.147

*Casos confirmados 1.173

*Casos recuperados 1.137

*Casos ativos 13

*Óbitos: 23

*Aguardam resultado: 7

08 positivos

Femininos: 6 meses/17/36/55/72

Masculinos: 21/37/63

Hospitalizados: masculino 56 suspeito e masculinos 27 e 79 anos confirmados. Ala Covid

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...