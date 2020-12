Compartilhar Pin 0 Compart.

Você tem duas opções para ver os vídeos produzidos pelo site Portela Online no final da manhã desta segunda-feira, 21 de dezembro, após um caminhão desgovernado atingir duas moradias no bairro São Francisco em Tenente Portela. Você também poderá ver um breve relato de uma moradora que havia saído de casa 10 minutos antes do ocorrido neste mesmo vídeo.

