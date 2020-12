Caminhão desgovernado atinge duas casas no bairro São Francisco em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um caminhão que realizava a entrega de materiais de construção, desgovernado, atingiu nesta segunda-feira, 21 de dezembro, duas casas localizadas na rua Antônio Gonçalves no bairro São Francisco em Tenente Portela.

Segundo informações dos moradores, o veículo entregava materiais de construção pouco antes do meio dia quando disparou em marcha ré atingindo a primeira moradia. Na sequência rodou e colidiu de frente contra a segunda casa. Ambos os imóveis tiveram danos na área frontal como é possível observar nas imagens (fotos e vídeos) produzidas pelo site Portela Online no local poucos minutos após o acidente.

O pedreiro Nilton Antônio Zanchi, proprietário da segunda moradia, disse que irá ele mesmo consertar os estragos contando apenas com os materiais de construção que devem ser fornecidos pela empresa proprietária do caminhão. “Foi um acidente, eles não tem culpa!”, comentou o pedreiro. Ninguém se feriu no acidente, mas a esposa de Zanchi, a dona Sônia, disse que havia 10 minutos que ela teria saído da área de casa onde bebe seu chimarrão diariamente. “Fui na minha comadre uns 10 minutinhos antes!”, comentou a moradora.

Uma carregadeira da Prefeitura Municipal foi utilizada para auxiliar na remoção do caminhão.

O proprietário da empresa de materiais de construção mesmo dono do caminhão, esteve no local conversando com os moradores de ambas as residências.









