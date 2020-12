Dentro do Jogo: Vitória com despedida. Buscando respostas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Os traumas da eliminação de quarta-feira ainda eram visíveis no time do Grêmio, ontem diante do Sport o tricolor fez mais um jogo abaixo do esperado.

Se as boas atuações e as vitórias que o time comandado por Renato Portaluppi vinha conquistando passava pelo meio de campo, os dois últimos resultados negativos também passam por este setor.

Depois de recuperar o meio e principalmente sua peça chave, o jogador Jean Pyerre, o tricolor vinha com uma boa sequência. O jogador sente lesão e não volta 100%, caindo de produção.

Combinando as atuações abaixo do jogador e da equipe o tricolor sofre, o setor de meio não cria e a produção ofensiva da equipe cai. Diante do Sport conseguem ter a bola, mas falta qualidade na criação e nas finalizações.

Com um jogador a menos os gremistas buscam o empate. Resultado que deixa a equipe fora do G4 e ainda veem seus adversários na briga dar um pequeno salto na tabela. Tricolores à procura de respostas para voltar às boas atuações.

E o Inter ainda não repetiu aquela boa atuação que fez diante do Boca na Bamboneira, mas está vencendo, no sufoco, mas está.

O técnico Abel Braga optou por um Inter que marcou em seu campo de defesa o que fez com que o Palmeiras se complicasse nas tentativas de ataque, tendo a iniciativa, mas esbarrando no bom posicionamento defensivo colorado.

Sem ser produtivo no ataque, o Inter aproveitou as oportunidades no contra-ataque, nas suas duas melhores chances marcou. Levou alguns sustos no segundo tempo, quando os palmeirenses conseguiram ser mais ofensivos.

Três pontos que recoloca o time no G4 do brasileirão, e que deixa vivo em busca de uma vaga direta para a Libertadores.

O Duelo marcou também a despedida de D’Alessandro que fez seu último jogo com a camisa colorada, foram 12 anos de clube que o fizeram ídolo dentro e fora dos gramados, mas o próprio D’Ale avisou que não foi um adeus e sim um até logo.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

