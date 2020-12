Dentro do Jogo: Gauchão das Gurias Coloradas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Cada vez mais vemos a afirmação e aceitação do futebol feminino. Em um ano atípico clubes e entidades ligadas ao esporte se esforçaram ao máximo para que as competições femininas fossem disputadas.

O gauchão feminino não poderia terminar melhor, logo com um Gre-Nal. As gurias coloradas e gremistas mostraram que sabem jogar um clássico. Um duelo bem jogado e disputado.

As melhores campanhas da competição se enfrentaram em um jogo equilibrado e com chances para os dois lados.

Se no lado masculino o Grêmio tem uma sequência positiva em cima do Internacional, no feminino é ao contrário.

As coloradas se consagraram Bicampeãs invictas, segundo título seguido e o oitavo da competição.

Destaque para o bom trabalho que os dois clubes desenvolvem no departamento de futebol feminino. Parabéns a todos os envolvidos e que ajudam a mostrar o valor das competições para as gurias.

Por: Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

