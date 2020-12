Polícia Civil tem semana agitada em Tenente Portela

A Polícia Civil de Tenente Portela postou em sua rede social um relatório das atividades desenvolvidas durante a semana a qual relatou ter sido agitada. Destacou diversas atividades de combate aos crimes de tráfico de drogas, furtos ocorridos em perímetro urbano e rural.

Confira a íntegra da postagem:

” Tenente Portela e micro região

A Policia Civil em Tenente Portela teve uma semana agitada.

Na quarta-feira(16) estourou uma boca de fumo no bairro Operário com a apreensão de aproximadamente 2 kgs de maconha, dezenas de mudas de “canabis sativa”, e um menor apreendido. Salienta-se que o maior de idade gestor da “biqueira” não estava no local, mas deverá ser indiciado pelo crime de tráfico de drogas, em razão do trabalho de investigação já existente sobre a prática do crime.