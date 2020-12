Leonardo Siqueira e Mauro Ludwig fecham entrevistas com indicados ao Governo Sala

Compartilhar Pin 0 Compart.

O site Portela Online propôs uma série de entrevistas com os indicados ao primeiro escalão do Governo Sala que inicia-se em Janeiro de 2021. Neste sábado, 19 de dezembro, foram realizadas as últimas duas entrevistas com os futuros titulares da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Mauro Ludwig, e Leonardo Siqueira que atuará frente a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.

Dos indicados e convidados para o bate-papo, apenas Rosângela Fornari não participou. A atual vereadora que deverá assumir a titularidade da Secretaria de Assistência Social não participou das entrevistas em razão de compromissos assumidos anteriormente em outro município.

