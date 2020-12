Entrevistas com os futuros secretários municipais indicados pela próxima administração de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde desta sexta-feira, 18 de dezembro, o site Portela Online dará sequencia as entrevistas com os indicados pelo novo governo municipal de Tenente Portela que inicia em 1º de janeiro de 2021.

Desta vez as entrevistas serão com o professor e ex-prefeito Élido Balestrin que assumirá a pasta das Finanças, com a atual vereadora e futura primeira dama do município Salete Betio Sala que foi indicada para ser titular da Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria e com o comunicador e radialista Paulo Farias que assume a Administração, Planejamento e Comunicação Social.

Acompanhe ao vivo a partir das 16h no Facebook do Portela Online – clique aqui.

