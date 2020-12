Site realizará entrevistas com secretários indicados para o Governo Sala

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Portela Online realizará a partir desta quinta-feira, 17 de dezembro, entrevistas com os secretários indicados para compor a administração de Rosemar Sala e Leônidas Balestrin a partir de 1º de janeiro de 2021.

Começamos entrevistando às 16h desta quinta-feira a indicada para a Secretaria de Saúde, Magna Sinhori, também a indicada para a Secretaria de Educação Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes. Na sexta-feira, no mesmo horário, será a vez dos indicados às Secretarias de Finanças, Élido Balestrin; Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; e com a futura titular da nova Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala.

Por fim as entrevistas serão com os indicados para a Secretaria de Agricultura, Mauro Ludwig, e Secretaria de Indústria e Comércio, Leonardo Siqueira, no sábado, às 10h.

A Indicada para a Secretaria de Assistência Social, Rosângela Fornari, não participará das entrevistas pois estará ausente nestas datas.

Acompanhe ao vivo pelo Facebook do site Portela Online – clique aqui para acessar.

