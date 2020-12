Prefeitos do Litoral entregam plano de prevenção e combate à Covid-19 ao Governo do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com base no critério de cogestão regional, que autoriza as prefeituras a adotarem protocolos mais flexíveis a partir do modelo de Distanciamento Controlado, a Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) encaminhou nesta quarta-feira ao Comitê de Crise para o Enfrentamento da Epidemia de Covid-19 do governo do Estado o novo Plano de Prevenção e Combate da Epidemia de Covid-19.

Entre as medidas definidas pelas prefeituras, após reunião virtual, estão a permissão para ingresso nas faixas de areia para uso pela população, com recomendação de uso de máscaras e distanciamento social de pelo menos 1 metro, e horário de funcionamento sem restrições para o comércio de rua, varejista e centros comerciais. Atividades físicas e caminhadas estão liberadas, desde que com uso de máscara.

Medidas valem a partir desta quinta

Conforme a Amlinorte, as medidas devem passar a valer a partir desta quinta-feira. Também será permitido música ao vivo em restaurantes até 1h. O Novo Plano Estruturado do Litoral Norte, que prevê a aplicação de protocolos da bandeira Laranja durante a permanência da Bandeira Vermelha nos municípios do Litoral Norte, recomenda ainda a diminuição do período de permanência dos usuários nas áreas públicas abertas. O documento ainda estabelece protocolos da bandeira laranja para as atividades de administração pública, alojamento e alimentação, comércio, indústria da construção, saúde e assistência, serviços e transportes.

Fonte: Correio do Povo

