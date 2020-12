Condutor perde controle de camionete, bate em barranco e veículo pega fogo na RSC-472 em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Três Passos atendeu a um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (16), na RSC-472, proximidades do campo do Santos, em Linha Turvo, interior de Três Passos.

O condutor de uma Nissan Frontier, emplacada no estado de Goiás, dirigia no sentido Tenente Portela-Três Passos, quando perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e chocou-se contra um barranco. A camionete pegou fogo, tendo perda total.

Os ocupantes do veículo, que estavam em viagem à cidade de Santo Augusto para visitar familiares, saíram ilesos do acidente.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

