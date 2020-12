Brasil supera 7 milhões de infectados e 183 mil mortes pela Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



A pandemia da Covid-19 no Brasil está cada vez mais próxima dos patamares mais críticos observados no meio do ano. Nesta quarta-feira, o país registrou recorde no número de infectados, com 70.574 contaminados, e voltou a se aproximar dos mil óbitos diários. Foram 936 nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde.

Com a atualização, a pasta totaliza 183.735 mortes e 7.040.608 casos da doença desde o começo da pandemia. Deste total, mais de 6 milhões já são considerados recuperados.

Por problemas técnicos, os dados do estado de São Paulo, o mais atingido pela pandemia, não foram transmitidos e atualizados no novo informe.

A média móvel de óbitos últimos sete dias está em 677, um aumento de 26,5% na comparação com 14 dias atrás.

Já a média móvel de casos diários ficou em 42.148, acréscimo de 15,5% em relação ao dia 2 de dezembro. A letalidade da Covid-19 — o percentual de mortos em relação aos infectados — se mantém em 2,6% no país.

