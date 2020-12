Associado Sicredi é premiado com mais de R$ 35 mil em sorteio de seguro

Compartilhar Pin 0 Compart.

O associado da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Dirseo Real, da agência de Esperança do Sul/RS, foi contemplado com R$ 35.017,96 por meio de sorteio promovido por uma das seguradoras parceiras do Sicredi. Esse é um benefício oferecido a associados que possuem algum produto ou serviço das diversas linhas de seguros dispostas pela Cooperativa.

Para Dirseo, “foi um momento de surpresa e gratidão, pois acreditei no Sicredi como minha instituição e além da proteção que o seguro traz ainda temos o benefício de poder ser contemplado em um sorteio como esse”.

Segundo o gerente da agência de Esperança do Sul, Eduardo Rossa, “ter um associado contemplado é especial para a nossa agência. Ficamos muito felizes por este prêmio, pois além de cumprir a nossa missão, estamos alinhados com nosso propósito maior e levamos proteção e qualidade de vida para os nossos associados”. “Agradecemos pela confiança e, como Cooperativa, entendemos a importância de colocar o associado em primeiro lugar”, completa Eduardo.

Contratar um seguro de vida permite que os beneficiários, de acordo com a cobertura escolhida, recebam um valor preestabelecido em variadas situações e necessidades.

O Sicredi oferece diversas linhas de seguro. Para as empresas, os seguros variam entre vida, automóvel, rural e patrimonial. Já o associado pessoa física pode aderir ao seguro de vida, automóvel, rural, residencial e de responsabilidade civil, no caso de médicos e dentistas.

