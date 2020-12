Federalização da ERS 163 deve ser votada pela Assembleia no início de 2021

Compartilhar Pin 0 Compart.

O presidente da Amuceleiro e prefeito de Braga, Carlos Alberto Vigne (Nei), confirmou à reportagem da Rádio Alto Uruguai, no início da tarde desta terça-feira (15), que uma das principais pautas trabalhadas pela entidade este ano teve um importante avanço: o pedido de federalização da ERS 163, estrada que liga o município de Tenente Portela até Barra do Guarita, na divisa com Itapiranga (SC).

Nei esteve acompanhado do prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Tissot, do prefeito eleito de Três Passos, Arlei Tomazoni, e da assessora do governo estadual, Michele Petry, em reunião com o chefe da Casa Civil do governo gaúcho, Otomar Vivian, no Palácio Piratini.

A promessa do governo estadual é que o projeto que autoriza a federalização do trecho seja votado na primeira semana de 2021, na Assembleia Legislativa. No mês de julho, a reivindicação já havia recebido parecer favorável do conselho de administração do DAER e do conselho rodoviário da Secretaria de Transportes. A Casa Civil protocolou o projeto no parlamento gaúcho, no dia 19 de outubro.

Após aprovação por parte da Assembleia e sanção do governador, o pedido será encaminhado ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), onde também terá de ser analisado, antes de ser autorizado. Representantes do DNIT garantiram a autoridades regionais, em audiência mantida no mês de outubro, que a federalização da ERS 163 deverá ser formalizada até o mês de maio de 2021.

Um sonho antigo da região Celeiro é a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, ligando Barra do Guarita (RS) a Itapiranga (SC), o que se tornaria uma das principais ligações rodoviárias entre os dois estados no Norte gaúcho, diminuindo distâncias e possibilitando a atração de novos investimentos. Para que este projeto avance, a federalização da ERS 163 precisa estar garantida. O trecho catarinense da rodovia também está em processo de federalização.

