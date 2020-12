Condutora fica ferida em colisão no trevo de Esquina Boa Vista, em Campo Novo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (15) no trevo de Esquina Boa Vista, no interior de Campo Novo. O acidente ocorreu por volta das 16h45 no trevo de entroncamento da BR-468 com a ERS-210, que dá acesso a São Martinho. A mulher conduzia uma Fiat Strada, com placas de Três de Maio, que se envolveu na colisão contra um caminhão com placas de Palhoça-SC.

Conforme o pelotão rodoviário da Brigada Militar em Santo Augusto, que prestou o primeiro atendimento, a condutora da Strada ficou ferida e foi encaminhada a um hospital. Não foram confirmados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos e nem o hospital em que ela foi levada. O motorista do caminhão, segundo o pelotão, escapou ileso. Não há detalhes também se havia mais ocupantes nos veículos.

De acordo com as informações preliminares apuradas pelos policiais rodoviários no local, o caminhão seguia pela BR-468, no sentido de Campo Novo a Santo Augusto; já a picape vinha pela ERS-210 e ingressava no trevo no momento em que ocorreu a batida. O caminhão atingiu a parte dianteira da Strada. A condutora pretendia seguir pela BR em direção a Campo Novo.

Com o impacto, a Strada desceu um barranco no canteiro central do trevo. O motorista do caminhão informou aos policiais que até tentou desviar, mas sem sucesso, para evitar a colisão.

O pelotão rodoviário de Santo Augusto prestou apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Houve bloqueio parcial do trânsito, porém, após remoção do caminhão que ficou sob a pista, o tráfego foi liberado e transcorre sem restrições no trecho.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

