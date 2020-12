Em 24 horas são registrados mais 30 casos de COVID em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O número de casos de COVID-19 vem aumentando significativamente em Tenente Portela. Em 24 horas foram registrados mais 30 casos confirmados para a doença no município. De 542 casos no boletim de segunda-feira, 14 de dezembro, para 572 nesta terça-feira.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O novo boletim aponta 62 casos ativos contra 45 registrados nessa segunda. Ao todo no município ocorreram 7 óbitos provocados pela doença.

A recomendação é, utilize máscara ao sair de casa, lave as mãos frequentemente e também as higienize com álcool 70%.

Curtir isso: Curtir Carregando...