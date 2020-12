Durante coletiva prefeito diplomado de Tenente Portela anuncia oficialmente primeiro escalão – Com vídeo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã desta terça-feira, 15 de dezembro, aconteceu uma coletiva de imprensa com o prefeito diplomado de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala (PSDB), e seu vice Leônidas Balestrin (PSDB). Na coletiva, realizada em sua casa, Sala oficializou os nomes que irão compor o seu secretariado e respondeu perguntas dos repórteres. Anunciou algumas mudanças na nomenclatura de duas secretarias, agregando outras funções às pastas da Administração e Serviços Urbanos, além da divisão da Secretaria de Desenvolvimento Rural no ano de 2022.

Inicialmente serão ao todo oito secretarias no Governo Sala e Balestrin, no primeiro ano de mandato, mas com a divisão de uma das pastas e a nomeação de um titular para a Secretaria do Índio esse número subirá para 10 em 2022. Sobre a Secretaria do Índio o prefeito diplomado falou que por força de lei não poderá ter um titular no primeiro ano de mandato, justificando a não nomeação neste momento.

Fica assim constituído o primeiro escalão da gestão que se inicia em primeiro de janeiro de 2021:

Secretaria de Finanças: Élido Balestrin

Secretaria de Indústria e Comércio – Leonardo Siqueira

Secretaria de Administração e Planejamento – Paulo Farias

Secretaria de Assistência Social – Rosângela Fornari

Secretaria de Desenvolvimento Rural – Mauro Ludwig – Adjunto: João Benício Arruda Flores

Secretaria de Serviços Urbanos – Salete Bettio Sala – Adjunto: Márcia Megier

Secretaria de Saúde – Magna Sinhori – Adjunto: Indaiara Wisniewski

Secretaria de Educação Cultura e Desporto – Gicelda Berghetti Denes

Mudanças nas Pastas:

Secretaria de Serviços Urbanos passará a se chamar Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria;

Secretaria de Administração e Planejamento será Secretaria de Administração, Planejamento e Comunicação Social;

A partir de 2022 a Secretaria de Desenvolvimento Rural resultará em duas a Secretaria Infraestrutura Rural e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;

A Secretaria do Índio passará a ter um titular em 2022.

