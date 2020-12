ACI divulga Horário Especial de Final de Ano do Comércio de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela comunica que o comércio do município atenderá em horário especial neste final de ano. Confira abaixo:

Natal:

No período da noite, a abertura do comércio será a partir do dia 16 de dezembro, no sábado dia 19/12 funcionamento será até as 17h00min horas.

Fim de Ano:

Funcionamento no dia 31 de dezembro será das 08h30min até às 12h:00min. (fechando ao meio dia). Se o lojista desejar abrir seu estabelecimento informamos que não haverá atendimento da ACI.



