Três Passos: SAMU realiza 12 atendimentos no primeiro final de semana após a reativação

Desde as 19 horas de sexta-feira, foi retomado oficialmente em Três Passos o serviço SAMU/Salvar (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Outros cinco municípios fazem parte da base de operação da equipe: Bom Progresso, Esperança do Sul, Humaitá, Sede Nova e Tiradentes do Sul.

Neste primeiro final de semana com o serviço restabelecido, 12 chamados foram atendidos, nos municípios de Três Passos, Tiradentes do Sul, Humaitá e Bom Progresso. Três destes atendimentos foram considerados mais graves.

O contato com o SAMU/Salvar é através da Central de Regulação do Estado, pelo número 192, e está disponível 24 horas.

Duas ambulâncias foram repassadas pela prefeitura de Três Passos e entregues oficialmente na última sexta-feira, ao Hospital de Caridade. O prazo de cedência das ambulâncias, mediante contrapartida da casa de saúde, é de dez anos.

Ao hospital caberá a execução total do programa Samu/Salvar, manutenção da sede física junto a sua estrutura e a contratação dos profissionais. Aos municípios caberá o repasse de valores, conforme rateio per capita.

De acordo com Leila Bender, administradora do HCTP, o funcionamento do SAMU é fundamental para o aumento nos repasses financeiros de incentivo ao hospital, relativos ao serviço porta de entrada, que hoje está em cerca de R$ 110 mil.

Para o custeio mensal das despesas relativas ao SAMU, o hospital receberá cerca de R$ 10.300,00 do Estado, R$ 13.625,00 da União e R$ 25 mil das seis prefeituras conveniadas. O recurso da União pode ser aumentado para um patamar de até R$ 21.500,00, após a retomada dos serviços.

A equipe do SAMU é integrada por cinco condutores, cinco técnicos de enfermagem e um enfermeiro coordenador. Todos os condutores possuem formação técnica em enfermagem, o que possibilita qualificar ainda mais o serviço. As equipes trabalham em revezamento, a partir de turnos de 12 horas.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

