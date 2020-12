Prefeitos e vices eleitos na 101ª Zona Eleitoral foram diplomados

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foram diplomados na manhã desta segunda-feira, 14 de dezembro, os prefeitos e vices eleitos nas eleições 2020 na 101ª Zona Eleitoral. A cerimônia informal ocorreu na sede do Cartório Eleitoral em razão da pandemia. Inicialmente a solenidade estava prevista para ocorrer na Câmara de Vereadores, mas em razão de vereadores terem contraído a COVID-19 e o aumento da proliferação da doença o local e o formato da cerimônia foram alterados.

Foram entregues pelo Juiz Eleitoral Luis Gustavo Negri Garcia os diplomas aos eleitos dos municípios de:

Barra do Guarita:

Rodrigo Locatelli (PT) – prefeito

Anildo Alievi (PT) – vice

Derrubadas:

Alair Cemin (MDB) – prefeito

Miro Mulbeier – vice

Miraguaí:

Valdelirio Preto da Silva (PT) – prefeito

Leonir Hartk (PP) – vice

Tenente Portela:

Rosemar Antonio Sala (PSDB) – prefeito

Leonidas Balestrin (PSDB) – vice

Vista Gaúcha:

Claudemir Locatelli (MDB) – prefeito

Andre Junior Danette (PP) – vice

Os vereadores eleitos e até o 3º suplemente poderão retirar seus diplomas para impressão no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir do dia 18 de dezembro.

