E razão da pandemia somente prefeitos eleitos serão diplomados presencialmente nesta segunda-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

A partir das 10h30 da manhã desta segunda-feira, 14 de dezembro, somente os prefeitos eleitos na 101ª Zona Eleitoral serão diplomados presencialmente. Vereadores eleitos e suplemente serão diplomados eletronicamente a partir do dia 18, segundo despacho da justiça eleitoral datado de 3 de dezembro.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Serão diplomados os prefeitos eleitos e seus vocês de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, Tenente Portela e Vista Gaúcha.

Conforme a Justiça Eleitoral para isso os vereadores eleitos e suplentes (até o 3º) deverão acessar a página do TRE-RS no menu Eleições / Eleições 2020 / Diplomação e informar o número do seu CPF e da sua inscrição eleitoral, validando o acesso. O arquivo disponibilizado será o diploma colorido, assinado eletronicamente pelo Juiz Eleitoral. Ficará a critério do interessado a impressão em cores e no tamanho desejado.

Curtir isso: Curtir Carregando...