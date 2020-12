Tenente Portela – Nota de falecimento

Compartilhar Pin 0 Compart.



A nora Lenir Heusner, juntamente com as netas Sheila, Gislaine, Marcieli e Vandressa, comunicam o falecimento de Noemia Zilda Diesel aos 87 anos, ocorrido neste domingo, 13 de dezembro, às 17h20 no lar São José em Três Passos.

Seu corpo está sendo velado na Funerária Engler, em Tenente Portela.

O seu sepultando ocorre às 9h30 desta segunda-feira, 14 de dezembro, no Cemitério Municipal de Tenente Portela.

Aos familiares as condolências do site Portela Online.

