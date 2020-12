Faça um Golaço e doe alimentos no dia 19 – Amigos do Nata x Amigos do Moiso

Compartilhar Pin 0 Compart.

Neste ano de 2020, acontece a 8° EDIÇÃO do jogo beneficente dos Amigos do Nata x Amigos do Moiso. O evento tem o objetivo de promover um encontro com os amigos do Futebol e dos esportes, e principalmente, arrecadar alimentos que serão doados ao HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE Tenente Portela.

Nesta EDIÇÃO haverá apenas a arrecadação de alimentos, os jogos, devido a pandemia, não serão realizados.

Então vamos todos juntos fazermos esse grande gol de placa. Convidamos todas as equipes, associações organizadas e todas as pessoas de modo geral para ajudar com a doação espontânea de alimentos.

DIA 19/12 estaremos com uma Banca na praça do Banco do Brasil, em Tenente Portela, para a coleta das doações.

A partir das 8:30 até às 17 horas.

