Dentro do Jogo: Um resultado bom, outro nem tão bom

O Internacional não conseguiu repetir a boa atuação do último jogo de quarta-feira contra o Boca, mas o que o time mais necessitava nesse brasileirão veio, uma vitória.

Reação e atenção foram primordiais para o resultado diante do Botafogo. Primeiro a reação, depois de levar o gol logo empata, consegue criar chances e levar perigo ao adversário e não se perde em campo. Depois a atenção, após uma lambança da zaga adversária o atento atacante Yuri Alberto não desperdiça e garante a vitória.

Um triunfo bom que de certa forma alivia o colorado, com os três pontos conquistados conseguem voltar ao G6 e abre novamente a possibilidade de sonhar com um G4.

Já o mistão do Grêmio só consegue um empate diante do Goiás, até então lanterna do campeonato. Aliás, um time que gosta de incomodar quem está lá na frente.

O tricolor gaúcho foi melhor conseguia se manter no campo de ataque, mas faltou intensidade e qualidade, desperdiçou boas oportunidades ofensivas.

Um resultado que não é bom, os gremistas perdem a chance de se consolidar no G4 e ainda perdem posições.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

