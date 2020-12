PRF prende dois por tráfico de drogas na BR-386 em Seberi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde desta sexta-feira, 11 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens que estavam com 18 kg de crack e 4,5 kg de pasta base de cocaína escondidos num veículo que trafegava na BR 386, em Seberi.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Durante ação de enfrentamento ao crime, que contou com informações do serviço de inteligência, os policiais da PRF abordaram um Fiesta, com placas de Santa Catarina, que seguia à frente de um Palio, com placas do Paraná, na rodovia. Ao perceber a abordagem do Fiesta, o condutor do Palio tentou realizar o retorno para fugir, mas foi bloqueado pelos policiais.

Os dois motoristas eram paranaenses e um deles possuía 4 prisões anteriores efetuadas pela própria PRF, por crimes como contrabando e receptação.

Os policiais, então, levaram os carros e os dois motoristas até a Unidade Operacional da PRF em Seberi, onde foi realizada uma busca minuciosa em ambos os veículos. No para-choque do Palio foram encontrados diversos tabletes de droga, totalizando 18,2 quilos de crack e 4,5 quilos de pasta base de cocaína, com alto teor de pureza. A droga apreendida representa um prejuízo de mais de 750 mil reais ao crime.

Os presos foram encaminhados à polícia civil local, com a droga e os veículos apreendidos, para a confecção do flagrante.

Curtir isso: Curtir Carregando...