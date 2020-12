Desembargador natural de Tenente Portela recebe medalha do Tribunal de Justiça do Paraná

Compartilhar Pin 0 Compart.

Muitos portelenses consolidam carreiras promissoras e se destacam em diversos lugares do país e até mesmo no exterior. E quando o site Portela Online toma conhecimento de algumas dessas histórias, faz questão de compartilhar com a comunidade.

O foco de hoje será o Desembargador Celso Jair Mainardi, casado, natural de Tenente Portela, de onde saiu para estudar em Santa Maria, cursando naquela cidade o antigo Científico e depois ingressando no curso de Oficiais do Exército, chegando ao posto de segundo Tenente.

Em 1975 prestou concurso para a Polícia Federal e obtendo êxito foi à Brasília, a fim de frequentar curso preparatório. Após foi designado para atuar no estado do Paraná. Na cidade de Londrina, concluiu a faculdade de Direito e conquistou vaga via concurso na Promotoria de Justiça, onde durante 21 anos exerceu a profissão.

Mestre em Direito e professor universitário durante 16 anos, no ano de 2010 foi nomeado Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) pelo quinto constitucional, destinado ao Ministério Público, sendo atualmente Presidente da Quarta Câmara Criminal deste órgão, e neste último dia 10 de dezembro foi agraciado com uma medalha de destaque do Poder Judiciário.

O Desembargador Celso Mainardi declarou ao site Portela Online que todos os dias acessa o portal para saber notícias de sua querida cidade natal.

A irmã do magistrado, Iara Mainardi, ainda reside em Tenente Portela, mantendo o vínculo familiar do desembargador com o município.





