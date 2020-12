Jovem jornalista natural de Miraguaí vence Concurso do Ministério Público do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

O jovem jornalista natural de Miraguaí e filho de portelense, Ed Andreick Moreira Wisnieski, hoje residindo no município de Lajeado/RS e trabalhando no Jornal O Informativo do Vale inscreveu-se num concurso promovido anualmente pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul com uma matéria abordando o tema referente a mata ciliar do Rio Taquari, a qual levava o título Programa do MP ouve o grito do Rio Taquari.

Concorrendo na Categoria Sustentabilidade Ed ficou classificado entre três finalistas e na manhã desta quinta-feira, 10 de dezembro, foi divulgado através de live no You Tube o resultado final onde o jornalista foi consagrado vencedor obtendo o primeiro lugar. Ao site Portela Online ED declarou: “Uma honra enorme ser reconhecido pelo maior prêmio de jornalismo do RS. Sentimento de gratidão a todos que me ajudaram ao longo da minha carreira, dentre eles o site Portela Online, que foi a primeira empresa jornalística a me contratar e acreditar no meu potencial. Este prêmio é meu, do Informativo do Vale e também do Portela Online. Dedico a todos miraguaienses e portelenses que torcem por mim”

Ed Andreick Moreira Winieski, hoje com 26 anos de idade, formou-se no Polo da UFSM de Frederico Westphalen no ano de 2018. Inciou com a comunicação esportiva aos 9 anos de idade por hob. Su primeira oportunidade profissional remunerada foi ano de 2011 junto ao site Portela Online.

