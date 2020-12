Seja responsável, cuidando de si você cuida dos outros!

Compartilhar Pin 0 Compart.

O momento é de retomada, mas não é hora de relaxar…

Cuide-se, contra o coronavirus o melhor remédio é prevenir!

Ajude a parar o vírus!

Use máscara ao sair de casa.

Lave as mãos com frequência.

Mantenha uma distância segura, e evite aglomerações!

O município de Tenente Portela está em alerta com o aumento do número de casos da COVID-19.

Com a colaboração de todos, venceremos esta batalha contra o novo coronavirus !

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela, Nossa luta é salvar vidas !

