Primeira reunião de transição de governo municipal aconteceu nesta quarta-feira em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro, a primeira reunião oficial de transição político-administrativa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. O encontro ocorreu no gabinete do prefeito com a presença do atual gestor do município, Clairton Carboni, e seu sucessor, Rosemar Antônio Sala (PSDB), além dos atuais e futuros secretários municipais e também servidores.

Conforme nota divulgada na página do prefeito eleito para a gestão 2021 – 2024, ficou acertado que a atual administração vai elaborar um relatório completo de todas as áreas para disponibilizar para os próximos gestores. Durante a reunião e com o objetivo de facilitar os trabalhos foi definida uma equipe da atual e futura administração para o acompanhamento de todo o processo de transição.

Estiveram presentes o prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, demais secretários e assessoria jurídica. Acompanharam o prefeito eleito, a futura primeira dama, Salete Sala (que é vereadora e servidora efetiva do Município) e os futuros secretários, Élido Balestrin (Finanças), Paulo Farias (Administração) e Eliandro Jair Lutz, servidor municipal.

Curtir isso: Curtir Carregando...